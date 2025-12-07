Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Ganja, Barang Buktinya Sangat Banyak

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial M ditangkap Polda Metro Jaya karena mengedarkan ganja di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba PMJ Edy Lestari mengatakan pihaknya menangkap M di Cengkareng, Selasa (2/12) sekitar pukul 14:17 WIB.

“Barang bukti 4,6 kg ganja,” ujar Edy Lestari, Rabu (3/12).

Edy menjelaskan penangkapan terhadap M tidak terlepas dari laporan yang disampaikan masyarakat.

Setelah mendapatkan laporan, petugas Polda Metro Jaya langsung bergerak ke tempat kejadian perkara.

"Mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan di Cengkareng dan langsung melakukan penyergapan kepada M," kata Edy.

Edy menjelaskan pihaknya menemukan satu dus besar berisi ganja dengan berat total 4,672 gram serta satu unit telepon seluler (ponsel).

Menurut Edy, M mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari seseorang berinisial D.