Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Ganja, Barang Buktinya Sangat Banyak

Minggu, 07 Desember 2025 – 10:00 WIB
Tersangka pengedar narkotika jenis ganja berinisial M saat ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (2/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial M ditangkap Polda Metro Jaya karena mengedarkan ganja di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba PMJ Edy Lestari mengatakan pihaknya menangkap M di Cengkareng, Selasa (2/12) sekitar pukul 14:17 WIB.

“Barang bukti 4,6 kg ganja,” ujar Edy Lestari, Rabu (3/12).

Edy menjelaskan penangkapan terhadap M tidak terlepas dari laporan yang disampaikan masyarakat.

Setelah mendapatkan laporan, petugas Polda Metro Jaya langsung bergerak ke tempat kejadian perkara.

"Mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan di Cengkareng dan langsung melakukan penyergapan kepada M," kata Edy.

Edy menjelaskan pihaknya menemukan satu dus besar berisi ganja dengan berat total 4,672 gram serta satu unit telepon seluler (ponsel).

Menurut Edy, M mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari seseorang berinisial D.

