Pengeroyokan di Jakarta Utara: Korban Disundut Rokok, Ditetesi Sedotan Meleleh, Dihajar

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:00 WIB
Kedua tersangka (kiri-kanan) ZAA dan RF saat ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara terkait kasus pengeroyokan pada Jumat (5/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Dua pria berinisial RF (23) dan ZAA (19) ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara karena mengeroyok korban, yakni A.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan pihaknya menangkap RF dan ZAA setelah berdasarkan laporan polisi bernomor LP/B/2316/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025.

Dalam laporan tersebut, A awalnya memiliki utang sebesar Rp 3,4 juta kepada ZAA.

ZAA meminta A membayar. Namun, A belum mempunyai uang untuk membayar utangnya.

"Korban dibawa oleh para pelaku ke bengkel motor (TKP), lalu korban dikeroyok dengan cara ditutup matanya dengan menggunakan lakban,” kata Budi, Jumat (5/12).

Budi Hermanto menjelaskan kedua pelaku juga menyundut korban menggunakan puntung rokok.

“Setelah itu, ditetesi sedotan yang meleleh, ditendang, di sekujur tubuh dan kepala," kata Budi Hermanto.

Tindakan pelaku membuat korban mengalami luka lecet, memar, dan sundutan rokok di kedua tangan, pelipis, leher belakang, punggung, serta kepala.

