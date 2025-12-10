JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Guru Privat Curi Uang dan Emas Jemaat Gereja Jakarta Barat, Alasannya Kesulitan Ekonomi

Guru Privat Curi Uang dan Emas Jemaat Gereja Jakarta Barat, Alasannya Kesulitan Ekonomi

Rabu, 10 Desember 2025 – 16:00 WIB
Guru Privat Curi Uang dan Emas Jemaat Gereja Jakarta Barat, Alasannya Kesulitan Ekonomi - JPNN.com Jakarta
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/12/2025). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Guru privat berinisial GK ditangkap polisi karena mencuri uang tunai, emas, dan handphone milik jemaat gereja.

Pria 53 tahun itu melakukan aksinya ketika jemaat sedang beribadah di salah satu gereja di wilayah Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (23/11).

"Pelaku berpura-pura menjadi jemaat gereja itu,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Alexander Tengbunan, Minggu (7/12).

Baca Juga:

Alexander Tengbunan menjelaskan saat itu korban hendak maju ke altar untuk memanjatkan doa.

“Pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser dan mengambil tas korban yang berisi hp, uang, dan emas," kata Alex.

Alexander Tengbunan mengatakan korban yang menyadari barang-barangnya dicuri langsung melapor ke kepolisian.

Baca Juga:

“Sabtu (6/12), kami berhasil mendapat informasi bahwa pelaku berada di salah satu minimarket di kawasan Tomang," ujar Alex.

Tim Opsnal Polsek Grogol Petamburan pun segera menuju lokasi dan meringkus pelaku.

Guru privat berinisial GK ditangkap polisi karena mencuri uang tunai, emas, dan handphone milik jemaat gereja.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencurian guru privat jemaat gereja jakarta barat emas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU