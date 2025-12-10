Guru Privat Curi Uang dan Emas Jemaat Gereja Jakarta Barat, Alasannya Kesulitan Ekonomi

jakarta.jpnn.com - Guru privat berinisial GK ditangkap polisi karena mencuri uang tunai, emas, dan handphone milik jemaat gereja.

Pria 53 tahun itu melakukan aksinya ketika jemaat sedang beribadah di salah satu gereja di wilayah Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (23/11).

"Pelaku berpura-pura menjadi jemaat gereja itu,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Alexander Tengbunan, Minggu (7/12).

Alexander Tengbunan menjelaskan saat itu korban hendak maju ke altar untuk memanjatkan doa.

“Pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser dan mengambil tas korban yang berisi hp, uang, dan emas," kata Alex.

Alexander Tengbunan mengatakan korban yang menyadari barang-barangnya dicuri langsung melapor ke kepolisian.

“Sabtu (6/12), kami berhasil mendapat informasi bahwa pelaku berada di salah satu minimarket di kawasan Tomang," ujar Alex.

Tim Opsnal Polsek Grogol Petamburan pun segera menuju lokasi dan meringkus pelaku.