Kasus Penipuan Wedding Organizer, Ayu Puspita Digerebek Korban

Kamis, 11 Desember 2025 – 17:00 WIB
Ilustrasi - Undangan pernikahan. Foto: ANTARA News/ Nanien Yuniar

jakarta.jpnn.com - Kanit Reskrim Polsek Cipayung Edy Handoko buka suara tentang kasus dugaan penipuan wedding organizer (WO) milik Ayu Puspita.

Eddy Handoko mengatakan saat ini Polda Metro Jaya sedang menangani kasus yang viral di media sosial itu.

Menurut Eddy Handoko, korban yang melaporkan dugaan penipuan berasal dari berbagai wilayah.

“Ada yang dari Cileungsi, Bogor, Cimanggis, Bekasi, dan ada juga yang datang ke sini (Polsek Cipayung, red),” kata Eddy Handoko, Senin (8/12).

Eddy Handoko menjelaskan korban langsung diarahkan ke Polda Metro Jaya karena laporannya banyak.

Eddy Handoko menjelaskan pemilik wedding organizer sempat digerebek pada Minggu (7/12).

Menurut Eddy Handoko, para korban beramai-ramai ke lokasi kejadian. Setelah itu, korban membawa pelaku ke Polda Metro Jaya.

"Saya sempat tanya ke piket apakah penggerebekan dilakukan polsek, tetapi ternyata bukan dari kami," kata Eddy.

