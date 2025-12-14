JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Residivis Narkoba Cabuli Remaja 16 Tahun di Jakarta Timur, Korban Dicekoki Minuman Keras

Residivis Narkoba Cabuli Remaja 16 Tahun di Jakarta Timur, Korban Dicekoki Minuman Keras

Minggu, 14 Desember 2025 – 21:00 WIB
Residivis Narkoba Cabuli Remaja 16 Tahun di Jakarta Timur, Korban Dicekoki Minuman Keras - JPNN.com Jakarta
Pria berinisial ATH ditangkap polisi karena mencabuli remaja 16 tahun di kawasan Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Ilustrasi foto: Antara/dok

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial ATH ditangkap polisi karena mencabuli remaja 16 tahun di kawasan Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, residivis kasus narkoba itu sudah melakukan aksinya sejak Oktober 2025.

"Peristiwa ini terjadi di Gang Banten, tepatnya di samping kantor kami, wilayah Bali Mester, Jatinegara. Kejadiannya berlangsung sejak Oktober sampai 2 Desember 2025," ujar Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur Sri Yatmini di Jakarta, Selasa (9/12).

Baca Juga:

Sebelum melakukan aksinya, ATH berkenalan dengan korban melalui media sosial (medsos).

Setelah itu, ATH mengajak korban bertemu di sekitar lokasi kejadian. ATH lantas memberikan minuman keras kepada korban.

ATH langsung melakukan perbuatan tidak terpuji ketika korban sedang teler akibat pengaruh alkohol.

Baca Juga:

"Korban diajak meminum minuman keras dan dipaksa. Saat tidak sadarkan diri, korban disetubuhi tersangka," jelas Sri.

Perbuatan ATH terbongkar setelah korban pulang dalam keadaan memar dan bibir berdarah.

Pria berinisial ATH ditangkap polisi karena mencabuli remaja 16 tahun di kawasan Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencabulan residivis jakarta timur minuman keras korban

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU