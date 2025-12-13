Ayah Tiri dan Istri Siksa Anak di Jakarta Timur, Korban Patah Tulang

jakarta.jpnn.com - Ayah tiri dan istrinya, yakni WK dan OS, ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena menyiksa anak hingga korban mengalami luka parah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah menyiksa korban sejak 2024 sampai 25 November 2025.

“Korban anak laki-laki usia enam tahun yang mana pelaku adalah ayah tiri dan ibu kandung," kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur Sri Yatmini saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (9/12).

Sri menjelaskan kedua pelaku berulang kali menyiksa anaknya sehingga korban mengalami patah tulang rusuk.

"Ini merupakan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, kekerasan fisik dalam rumah tangga, penganiayaan, hingga pengeroyokan,” ujar Sri.

Sri menjelaskan WK merasa cemburu karena menganggap OS lebih perhatian terhadap korban.

Api cemburu itu menimbulkan ketegangan dalam keluarga dan berujung tindakan brutal.

"Korban dipukul menggunakan garukan pijat hingga mengalami patah tulang rusuk," jelas Sri.