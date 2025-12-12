Debt Collector Mata Elang Meninggal Dikeroyok di Jakarta Selatan

jakarta.jpnn.com - Penagih utang alias debt collector mata elang meninggal dunia karena dikeroyok di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Debt collector itu mengembuskan napas terakhirnya ketika menagih utang kepada salah satu pengendara.

"Iya, matel dipukulin. Akhirnya dibawa ke pinggir,” kata Kapolsek Pancoran Mansur.

Mansur menjelaskan pengeroyokan di Kalibata menyebabkan satu korban meninggal dunia.

“Yang satu masih hidup," kata Mansur.

Menurut Mansur, saat itu beberapa orang turun dari mobil ketika mata elang menagih utang.

Setelah melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal, para pelaku langsung melarikan diri.

“Enggak tahu mungkin mau membantu atau bagaimana," kata Mansur.