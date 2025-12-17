Modus Wedding Organizer Ayu Puspita Sejahtera Tipu Konsumen, Tawarkan Paket Murah

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 09:00 WIB
Dua tersangka penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara pernikahan atau wedding organizer (WO) atas nama PT Ayu Puspita Sejahtera di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/12/2025). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza.

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya menyebut PT Ayu Puspita Sejahtera menipu calon pengantin yang memanfaatkan jasa wedding organizer (WO) dengan beberapa modus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT Ayu Puspita Sejahtera menawarkan paket pernikahan murah dengan fasilitas mewah.

Selain itu, PT Ayu Puspita Sejahtera juga menawarkan bulan madu kepada calon pengantin.

Polda Metro Jaya sendiri sudah menetapkan dua tersangka, yakni ADP dan DHP, dalam kasus itu.

APD adalah perempuan yang merupakan pemilik sekaligus pengelola utama PT Ayu Puspita Sejahtera.

Sementara itu, DHP adalah laki-laki yang bekerja sebagai staf pemasaran di perusahaan tersebut.

“APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, Sabtu (13/12).

Iman Imanuddin menjelaskan PT Ayu Puspita Sejahtera menawarkan paket pernikahan dengan biaya di bawah rata-rata.

