Pencuri Gasak Barang Korban Kebakaran Jakarta Barat, Parah Banget

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AMR ditangkap polisi karena mencuri barang milik korban kebakaran di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (15/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria 31 tahun itu menggasak televisi milik warga yang rumahnya terbakar.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Alexander Tengbunan mengatakan saat itu korban sedang berusaha menyelamatkan barang-barangnya.

"Pada saat bersamaan, pelaku diketahui sudah berada di sekitar lokasi dan memantau situasi kebakaran," kata Alex, Senin (15/12).

Alex menjelaskan AMR mengambil satu televisi ketika korban sedang berjuang menyelamatkan barang.

"Jadi, aksi itu diketahui setelah korban melihat dan sadar TV-nya dibawa pelaku ke luar rumah," ujar Alex.

Meskipun demikian, perbuatan AMR ternyata diketahui warga. Dia langsung ditangkap warga.

Setelah menangkap, warga pun langsung membawa AMR ke pos keamanan terdekat.