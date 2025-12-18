JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Pencuri Gasak Barang Korban Kebakaran Jakarta Barat, Parah Banget

Pencuri Gasak Barang Korban Kebakaran Jakarta Barat, Parah Banget

Kamis, 18 Desember 2025 – 15:00 WIB
Pencuri Gasak Barang Korban Kebakaran Jakarta Barat, Parah Banget - JPNN.com Jakarta
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan. Foto: ANTARA/Risky Syukur.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AMR ditangkap polisi karena mencuri barang milik korban kebakaran di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (15/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria 31 tahun itu menggasak televisi milik warga yang rumahnya terbakar.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Alexander Tengbunan mengatakan saat itu korban sedang berusaha menyelamatkan barang-barangnya.

Baca Juga:

"Pada saat bersamaan, pelaku diketahui sudah berada di sekitar lokasi dan memantau situasi kebakaran," kata Alex, Senin (15/12).

Alex menjelaskan AMR mengambil satu televisi ketika korban sedang berjuang menyelamatkan barang.

"Jadi, aksi itu diketahui setelah korban melihat dan sadar TV-nya dibawa pelaku ke luar rumah," ujar Alex.

Baca Juga:

Meskipun demikian, perbuatan AMR ternyata diketahui warga. Dia langsung ditangkap warga.

Setelah menangkap, warga pun langsung membawa AMR ke pos keamanan terdekat.

Pria berinisial AMR ditangkap polisi karena mencuri barang milik korban kebakaran di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (15/12).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencurian kebakaran jakarta korban kebakaran jakarta barat petamburan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU