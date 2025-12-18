Pencuri Gasak Barang Korban Kebakaran Jakarta Barat, Parah Banget
jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AMR ditangkap polisi karena mencuri barang milik korban kebakaran di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (15/12).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria 31 tahun itu menggasak televisi milik warga yang rumahnya terbakar.
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Alexander Tengbunan mengatakan saat itu korban sedang berusaha menyelamatkan barang-barangnya.
"Pada saat bersamaan, pelaku diketahui sudah berada di sekitar lokasi dan memantau situasi kebakaran," kata Alex, Senin (15/12).
Alex menjelaskan AMR mengambil satu televisi ketika korban sedang berjuang menyelamatkan barang.
"Jadi, aksi itu diketahui setelah korban melihat dan sadar TV-nya dibawa pelaku ke luar rumah," ujar Alex.
Meskipun demikian, perbuatan AMR ternyata diketahui warga. Dia langsung ditangkap warga.
Setelah menangkap, warga pun langsung membawa AMR ke pos keamanan terdekat.
