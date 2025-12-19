Pria di Jakarta Utara Ancam Ibu Pakai Parang Karena Sabu-Sabu Dihilangkan
jakarta.jpnn.com - Pria berinisial G ditangkap polisi karena mengancam ibunya menggunakan parang di rumahnya di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat (12/12).
Pria 43 tahun itu melakukan aksinya karena sabu-sabu yang dimilikinya dihilangkan ibunya.
Perbuatan yang dilakukan G pun membuat ibunya merasa terancam dan sangat ketakutan.
“Aksi pengancaman ini terjadi di Jalan Muara Baru pada Jumat (12/12) siang sekitar pukul 12:30 WIB,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Sampson Sosa Hutapea di Jakarta, Senin (15/12).
Sampson menjelaskan petugas yang menerima laporan langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP).
“Pelaku kami amankan ke Mapolsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara,” kata Sampson.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, G ternyata sudah pernah terlibat kasus hukum hingga dipenjara.
“Dia juga merupakan seorang residivis kasus 365 KUHP," ujar Sampson.
