Pria di Jakarta Utara Ancam Ibu Pakai Parang Karena Sabu-Sabu Dihilangkan

Jumat, 19 Desember 2025 – 15:00 WIB
Pelaku yang mengancam ibu kandungnya dengan parang di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, ditangkap Polsek Metro Penjaringan. Foto: ANTARA/HO-Polsek Metro Penjaringan

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial G ditangkap polisi karena mengancam ibunya menggunakan parang di rumahnya di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat (12/12).

Pria 43 tahun itu melakukan aksinya karena sabu-sabu yang dimilikinya dihilangkan ibunya.

Perbuatan yang dilakukan G pun membuat ibunya merasa terancam dan sangat ketakutan.

“Aksi pengancaman ini terjadi di Jalan Muara Baru pada Jumat (12/12) siang sekitar pukul 12:30 WIB,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Sampson Sosa Hutapea di Jakarta, Senin (15/12).

Sampson menjelaskan petugas yang menerima laporan langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP).

“Pelaku kami amankan ke Mapolsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara,” kata Sampson.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, G ternyata sudah pernah terlibat kasus hukum hingga dipenjara.

“Dia juga merupakan seorang residivis kasus 365 KUHP," ujar Sampson.

