Gangster Serang Pemuda di Jakarta Barat, Pelaku Diburu Polisi

jakarta.jpnn.com - Polsek Kalideres memburu gangster yang menyerang beberapa pemuda di Gang Jambu Prepedan, Jakarta Barat.

Petugas Polsek Kalideres juga sudah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) setelah gangster melakukan penyerangan.

“Memang warga di sana sudah resah,” kata Kanit Reskrim Polsek Kalideres Kevin Andrian, Rabu (18/12).

Kevin pun meminta pengurus RT dan RW yang mengenal para pelaku untuk melapor kepada pihak berwajib.

“Sebab, ketika kami tiba sudah tidak ada," kata Kevin.

Kevin menjelaskan pelat nomor kendaraan yang digunakan para pelaku tidak dipasang.

Selain itu, anggota gangster yang melakukan penyerangan juga menggunakan pelat nomor palsu.

"Kami duga dia pakai plat nomor bodong karena pas kami cek ternyata enggak terdata," kata Kevin.