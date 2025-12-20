JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Gangster Serang Pemuda di Jakarta Barat, Pelaku Diburu Polisi

Gangster Serang Pemuda di Jakarta Barat, Pelaku Diburu Polisi

Sabtu, 20 Desember 2025 – 09:00 WIB
Gangster Serang Pemuda di Jakarta Barat, Pelaku Diburu Polisi - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Tim Pemburu Preman (TPP) Polres Metro Jakarta Barat menciduk puluhan pemuda karena diduga anggota gangster, Minggu (16/2/2020). Foto: ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Polsek Kalideres memburu gangster yang menyerang beberapa pemuda di Gang Jambu Prepedan, Jakarta Barat.

Petugas Polsek Kalideres juga sudah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) setelah gangster melakukan penyerangan.

“Memang warga di sana sudah resah,” kata Kanit Reskrim Polsek Kalideres Kevin Andrian, Rabu (18/12).

Baca Juga:

Kevin pun meminta pengurus RT dan RW yang mengenal para pelaku untuk melapor kepada pihak berwajib.

“Sebab, ketika kami tiba sudah tidak ada," kata Kevin.

Kevin menjelaskan pelat nomor kendaraan yang digunakan para pelaku tidak dipasang.

Baca Juga:

Selain itu, anggota gangster yang melakukan penyerangan juga menggunakan pelat nomor palsu.

"Kami duga dia pakai plat nomor bodong karena pas kami cek ternyata enggak terdata," kata Kevin.

Polsek Kalideres memburu gangster yang menyerang beberapa pemuda di Gang Jambu Prepedan, Jakarta Barat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   gangster jakarta penyerangan jakarta barat polsek kalideres anak sekolah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU