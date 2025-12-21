Menangis Bikin Ayah Kesal, Bayi Dibanting Sampai Meninggal

jakarta.jpnn.com - Bayi perempuan berusia enam bulan meninggal dunia karena diduga dianiaya ayah kandungnya, IS, di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Kapolsek Ciputat Timur Bambang Askar Sodiq mengatakan IS menganiaya anaknya pada Sabtu (14/12) pukul 17:00 WIB.

Menurut Bambang, saat itu IS sedang menggendong anak kandungnya di dalam warung.

Setelah itu, IS menyuruh istrinya, AH, untuk membuatkan susu karena anaknya menangis.

“Namun, tersangka kesal dan emosi karena anak korban tidak berhenti menangis," ujar Bambang, Senin (15/12).

Emosi yang meluap membuat IS tega membuang anak kandungnya yang sedang digendong ke lantai.

Kepala bayi enam bulan itu membentur lantai dengan keras sehingga menyebabkan pendarahan.

"Mengetahui hal tersebut, akhirnya pihak keluarga membawa anak korban ke rumah sakit,” kata Bambang.