Aborsi Ilegal di Jakarta Timur Dibongkar, Beroperasi 2 Tahun, Pasien Ratusan

Senin, 22 Desember 2025 – 03:00 WIB
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Edy Suranta Sitepu (tengah) saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/12/2025). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jakarta.jpnn.com - Praktik aborsi ilegal yang dilakukan di Jakarta Timur dibongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya menangkap enam tersangka, termasuk wanita berinisial NS yang berperan sebagai eksekutor.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga menangkap RH yang bertugas membantu NS melakukan aborsi.

Polda Metro Jaya juga menciduk M yang berperan sebagai admin dan penjemput pasien berinisial KWM dan R.

Tersangka lain yang ditangkap ialah LN dan YH. LN bertugas mencari serta menyewa tempat aborsi.

“YH berperan sebagai pengelola admin situs," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Edy Suranta Sitepu, Rabu (17/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik aborsi yang dilakukan NS sudah berjalan sangat lama.

"Sudah berlangsung dari 2023 sampai dengan November 2025,” kata Edy Suranta Sitepu.

