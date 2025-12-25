Ancaman Bom Depok: Pelaku Ngaku Korban Pemerkosaan, Ternyata Bohong

JPNN.com

Kamis, 25 Desember 2025 – 09:00 WIB
Anggota Detasemen Gegana Brimob Polri dan Polres Depok melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke sejumlah sekolah di Depok, menyusul adanya teror dugaan bahan peledak pada Selasa (23/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Metro Depok

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Depok sudah memeriksa Kamila Hamdi yang diduga mengancam meledakkan bom di sepuluh sekolah di Depok, Jawa Barat.

"Sudah dimintai keterangan,” kata Kasie Humas Polres Metro Depok Made Budi, Rabu (24/12).

Menurut Made Budi, Kamila Hamdi sempat mengelak tentang pengiriman surat elektronik.

“Menurut pengakuan, bukan dia yang mengirimkan e-mail tersebut," kata Made.

Made Budi menjelaskan Kamila Hamdi mengaku e-mail miliknya diretas orang lain.

“Namun, tetap kami terus telusuri apakah dia berbohong atau karena memang benar diretas,” ujar Kamila.

Di sisi lain, Made Budi menepis pengakuan Kamila Hamdi yang mengaku sebagai korban pemerkosaan.

"Tidak benar. Pelaku hanya mengarang cerita saja,” kata Made.

