Pengoplos Gas Elpiji di Jakarta Timur dan Depok Ditangkap, Negara Rugi Ratusan Juta

jakarta.jpnn.com - Tersangka pengoplosan elpiji di Jakarta Timur dan Depok, Jawa Barat, ditangkap Polda Metro Jaya.

Mereka ialah PBS, SH, dan J. PBS dan SH ditangkap petugas Polda Metro Jaya di Jakarta Timur, Kamis (20/11).

Sementara itu, J ditangkap di Jalan Edi Santoso, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Selasa (16/12).

“Ketiganya laki-laki,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Edy Suranta Sitepu, Rabu (24/12).

Edy menjelaskan ketiga tersangka memindahkan isi gas elpiji ukuran tiga kilogram ke tabung gas elpiji kosong ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram.

“Mereka menggunakan pipa besi alat suntik pemindahan yang telah dimodifikasi," kata Edy.

Menurut Edy, para tersangka pengoplosan elpiji itu sudah melakukan aksinya selama 8-18 bulan.

Perbuatan para tersangka pun menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 300 juta.