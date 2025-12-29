Tegur Penabrak, Pengendara Sepeda Motor Dihajar di Jakarta Selatan

jakarta.jpnn.com - Seorang pengendara sepeda motor dianiaya pengguna jalan yang menabraknya di Jalan Bangka Raya, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).

Korban pun langsung melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak berwajib.

"Sudah buat laporan korban," kata Kapolsek Mampang Prapatan Wahid Key, Selasa (22/12).

Wahid menjelaskan saat itu korban dan pelaku berserempetan di tempat kejadian perkara (TKP).

“Pelaku kemudian memukuli korban," kata Wahid.

Wahid mengatakan pihaknya juga sudah meminta keterangan kepada beberapa saksi mata.

“Tiga sampai empat saksi" kata Wahid.

Video ketika penganiayaan terjadi pun sempat viral di media sosial setelah diunggah di akun Instagram @jakartaselatan24jam.