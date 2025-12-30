Pencuri Sepeda Motor Todongkan Senjata Api saat Hendak Ditangkap di Jakarta Utara, Akhirnya Tidak Berkutik

jakarta.jpnn.com - MRS dan MA ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (25/12).

Sebelum diamankan pihak berwajib, dua pelaku pencurian sepeda motor itu ditangkap warga lebih dahulu.

“Penangkapan bermula dari kecurigaan warga terhadap dua orang yang berboncengan sepeda motor dan dinilai mencurigakan,” kata Kapolsek Tanjung Priok Sigit R Kumolo, Jumat (25/12).

Sigit menjelaskan salah satu pelaku diduga mengeluarkan senjata api ketika dihentikan warga.

Selain itu, pelaku juga berusaha melarikan diri ketika hendak dimintai keterangan oleh warga.

“Warga kemudian mengamankan keduanya sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian,” kata Sigit.

Petugas yang menerima laporan dari masyarakat langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran rekaman CCTV, kedua pelaku mencuri sepeda motor milik AH.