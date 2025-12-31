Dini Hari Bukannya Tidur, 6 Pemuda Malah Hendak Tawuran di Jakarta Pusat

JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 09:00 WIB
Petugas mengamankan enam terduga pelaku tawuran di Jakarta. Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakpus.

jakarta.jpnn.com - Enam pemuda ditangkap polisi karena hendak tawuran di Jalan Cilosari, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/12) pukul 04:30 WIB.

Mereka ialah RP (19), DI (22), AS (27), MS (23), ADG (29), dan AR (20). Enam pemuda itu langsung dibawa ke Mako Polsek Metro Menteng untuk diperiksa.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Condro Purnomo mengatakan pihaknya menangkap enam pemuda itu ketika menyisir wilayah rawan gangguan kamtibmas.

Susatyo Condro menjelaskan saat itu petugas mencurigai sekelompok pemuda yang sedang berkumpul.

Petugas lantas mengejar para pemuda itu. Pihak berwajib juga menyita beberapa barang bukti.

Di antaranya ialah dua celurit, tiga telepon genggam, serta tiga sepeda motor yang digunakan terduga pelaku.

Susatyo mengatakan Patroli Perintis Presisi Jaga Jakarta merupakan langkah preventif dan represif untuk mencegah tawuran serta kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Pusat.

"Patroli Perintis Presisi Jaga Jakarta kami laksanakan secara rutin, terutama pada jam-jam rawan," kata Susatyo, Minggu (28/12).

