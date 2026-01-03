Pedagang Tahu Bulat Lecehkan Anak di Jakarta Selatan, Langsung Bonyok Dihajar Warga

jakarta.jpnn.com - Polsek Pasar Minggu menangkap pria berinisial A yang diduga melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, yakni AN, di kawasan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Pelecehan itu terjadi pada Kamis (25/5) sore pukul 17:00 WIB,” kata Kanit Reskrim Polsek Pasar Minggu Muhammad Adha Arfa Syala, Selasa (30/12).

Muhammad Adha mengatakan saat itu korban yang masih berusia tujuh tahun sedang bermain bersama teman-temannya di depan rumahnya.

Pelaku yang bekerja sebagai pedagang tahu bulat melintas untuk menjajakan dagangannya.

Pria 33 tahun itu lantas mendatangi korban, lalu melakukan perbuatan tidak terpuji.

Setelah melakukan pelecehan terhadap AN, pelaku langsung melarikan diri. Perbuatan A membuat korban histeris.

"Korban berteriak mengadu ke ibunya," ucap Muhammad Adha.

Muhammad Adha mengatakan warga menangkap pelaku yang sedang berjualan di TKP pada Senin (29/12).