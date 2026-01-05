3 Anggota Keluarga Meninggal di Kontrakan Jakarta Utara, Polisi Temukan Botol Minuman

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Utara terus mengusut penyebab tiga anggota keluarga meninggal dunia di sebuah kontrakan di Jalan Warakas 5, Gang 10, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/1).

Selain melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pihak berwajib juga mengamankan beberapa barang bukti.

“Barang bukti diamankan di lokasi kejadian berupa botol minuman dan beberapa bekas makanan,” kata Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Utara Seno Adji Pradana, Jumat (2/1).

Seno Adji menjelaskan petugas menemukan air mineral yang dikemas dalam botol dan bungkus makanan yang ada di tong sampah.

“Kurang lebih tadi ada tiga jenis yang berbeda,” kata Seno.

Selain menemukan botol minuman dan bekas makanan, petugas juga mengamankan telepon seluler milik korban.

Selain itu, Polres Metro Jakarta juga mengamankan barang-barang lain milik para korban.

Seno Adji mengatakan pihaknya masih terus menyelidiki penyebab tiga anggota keluarga meninggal di kontrakan.