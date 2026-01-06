Rano Karno Sebut Superflu Belum Masuk Indonesia, Tetapi Harus Waspada

JPNN.com

Selasa, 06 Januari 2026 – 15:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambangi kantor Pemerintah Kota Jakarta Barat, Senin (5/1/2025). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengimbau warga ibu kota mewaspadai superflu.

Politikus PDIP itu mengatakan saat ini penularan virus superflu memang sedang dikhawatirkan.

“Informasi (penularan, red) belum masuk ke Indonesia, tetapi tetap kita harus waspada," kata Rano saat menyambangi Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat, Senin (5/1).

Rano Karno mengimbau masyarakat memakai masker ketika bepergian ke luar rumah.

"Penyakit seperti ini sifatnya penyakit pendatang," kata Rano Karno.

Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemantauan untuk mencegah superflu.

Salah satu yang akan dipantau ialah wisatawan ataupun masyarakat yang pulang dari luar negeri.

"Nanti kalau saudara-saudara kita pulang liburan dari luar negeri, saat tiba di bandara harus ada pemantauan,” kata Rano Karno.

