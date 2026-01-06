Pencuri Naik Genting Rumah Warga di Jakarta Selatan, Ternyata Mabuk

jakarta.jpnn.com - Pencuri yang mencoba melarikan diri dengan cara menaiki genting rumah warga di Jalan Pancoran Barat VIII, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), ditangkap polisi.

Kapolsek Pancoran Mansur mengatakan pencuri itu berada di bawah pengaruh alkohol.

"Diduga pelaku kejahatan kami amankan dalam kondisi mabuk," ujar Mansur, Senin (5/1).

Mansur menjelaskan pencuri itu ketahuan warga ketika beraksi, lalu mencari tempat bersembunyi.

"Mabuk seperti tidak sadarkan diri, manjat di rumah orang," ujar Mansur.

Rumah warga yang dinaiki pencuri itu pun mengalami kerusakan di bagian genting.

Namun, keluarga pelaku siap mengganti rugi kepada warga yang genting rumahnya rusak.

Sebelumnya, video berisi momen pencuri nekat naik genting rumah warga di Pancoran viral di media sosial.