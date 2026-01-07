Beraksi saat Car Free Day di Jakarta Pusat, 2 Pencopet Tidak Berdaya Ditangkap Polisi

JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 09:00 WIB
Personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Metro Jaya mengamankan pria yang diduga melakukan aksi copet di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/1/2026) pagi. Foto: ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Dua pencopet yang beraksi pada car free day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (4/1), ditangkap polisi.

“Kami mengamankan kedua pelaku saat melakukan patroli jalan kaki di kawasan tersebut,” kata Kanit Subdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Metro Jaya Mulyadi.

Mulyadi mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pencopetan yang dilakukan dua pelaku.

Menurut Mulyadi, pihaknya langsung melakukan pemantauan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

“Kami berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku tanpa perlawanan,” kata Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan pihaknya membawa kedua pelaku ke tempat yang lebih aman untuk mencegah kejadian tidak diinginkan.

Setelah itu, petugas membawa kedua pencopet itu dan barang bukti untuk diproses.

Mulyadi mengatakan patroli merupakan bagian komitmen Ditpamobvit Polda Metro Jaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang beraktivitas di ruang publik.

pencopet ditangkap car free day Jakarta Pusat kejahatan bundaran hi

