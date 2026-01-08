Kangen Banget, Ayah Nekat Culik Anak Kandung di Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Ayah berinisial JE ditangkap Polsek Kelapa Gading karena menculik anak kandungnya, JDJ (3), di parkiran Apartemen Sherwood Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), Sabtu (3/1) pagi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, JE tidak melakukan aksinya sendirian, tetapi bersama temannya, JP dan DB.

Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra mengatakan pihaknya juga menangkap JP.

Petugas saat ini masih mengejar pria berinisial DB yang melarikan diri setelah menculik JDJ.

“Kami menangkap dua pelaku beberapa jam setelah adanya pelaporan penculikan yang dilaporkan ibu korban berinisial DP,” kata Seto Handoko.

Seto Handoko mengatakan JE nekat menculik anak kandung karena merasa sangat rindu setelah tidak berkomunikasi selama tiga bulan.

Sebab, selama ini hak asuh anak jatuh ke tangan DP yang merupakan mantan istri JE.

“Kedua pelaku dijerat dalam rumusan Pasal 450, Pasal 452 dan Pasal 453 UU (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP),” ujar Seto.