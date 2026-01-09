JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Baru Sebulan Bebas, Residivis Ditangkap Karena Jambret Jemaah Gereja Jakarta Utara

Baru Sebulan Bebas, Residivis Ditangkap Karena Jambret Jemaah Gereja Jakarta Utara

Jumat, 09 Januari 2026 – 09:00 WIB
Baru Sebulan Bebas, Residivis Ditangkap Karena Jambret Jemaah Gereja Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra didampingi Kanit Reskrim AKP Kiki Tanlim serta Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Iptu Maryati Jonggi menggelar jumpa pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial MD ditangkap polisi karena menjambret barang berharga milik wanita, yakni RAF, yang hendak beribadah di gereja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (4/1).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, MD ternyata baru menghirup udara bebas dari balik jeruji besi.

“Baru sebulan keluar dari Lapas Cipinang,” kata Kapolsek Kelapa Gading Seto Handoko Putra, Kamis (8/1).

Baca Juga:

Kasus yang sebelumnya mengantarkan MD ke balik jeruji besi juga sama, yakni penjambretan.

“Pelaku ini residivis dengan kasus jambret dan kepemilikan senjata tajam,” ucap Seto.

Seto menjelaskan pelaku pernah ditangkap Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Baca Juga:

“Dia menjalani hukuman dua tahun enam bulan dan baru sebulan keluar dari Lapas Cipinang,” ujar Seto.

Seto menjelaskan MD dijerat Pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP).

Pria berinisial MD ditangkap polisi karena menjambret barang berharga milik wanita, yakni RAF, yang hendak beribadah di gereja di kawasan Kelapa Gading
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   penjambretan jakarta utara residivis senjata tajam kelapa gading

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU