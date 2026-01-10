Menyamar Jadi Petugas PLN, 3 Pria Curi Kabel di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Tiga pria berinisial EM (49), AP (46), dan N (41) ditangkap polisi karena mencuri kabel listrik di Jakarta Barat

Berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka menyamar sebagai petugas PLN ketika melakukan aksinya.

"Mereka menggunakan helm dan perlengkapan kerja untuk menghindari kecurigaan warga sekitar," kata Kapolsek Tambora Muhammad Kukuh Islami, Selasa (6/1).

EM (49), AP (46), dan N (41) berbagi tugas ketika beraksi. AP bertugas mengawasi situasi sekitar. EM dan N memotong kabel listrik menggunakan alat khusus.

"N merupakan mantan teknisi PLN, sedangkan EM residivis kasus pencurian sepeda motor," kata Kukuh.

Kukuh menjelaskan pada awalnya PLN menerima laporan pemadaman listrik di Jalan Pengukiran 4, RT 02, RW 02, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/11) sekitar pukul 13:00 WIB.

"Setelah dicek di lokasi, petugas PLN mendapatkan ada kabel listrik di gardu yang hilang sepanjang kurang lebih 30 meter. Estimasi kerugian Rp 28 juta," kata Kukuh.

PLN lantas melaporkan pencurian kabel ke Polsek Tambora. Setelah itu, Polsek Tambora melakukan penyelidikan. Petugas berhasil menangkap pelaku pada Selasa (30/12).