Nenek Curi 16 Baju di Pasar Tanah Abang, Cuma Sanggup Bayar 7 Potong

jakarta.jpnn.com - Seorang nenek ditangkap polisi karena mencuri baju pria di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/1) pukul 15:00 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, nenek tersebut mencuri 16 baju pria di Pasar Tanah Abang.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold Hutagalung mengatakan pihaknya pada awalnya menerima laporan tentang kasus pencurian.

“Tim kami melakukan cek TKP kejadian seorang nenek yang melakukan pencurian viral di media sosial," kata Reynold, Sabtu (10/1).

Reynold menjelaskan pada awalnya penjaga toko mencurigai nenek yang datang pada Rabu (7/1) sekitar pukul 11:00 WIB.

Menurut Reynold, penjaga toko itu lantas mendekati nenek yang gerak-geriknya mencurigakan.

“Diduga pelaku sudah mengambil baju sebanyak 16 potong dengan cara dimasukkan ke dalam baju gamis," kata Reynold.

Reynold mengatakan pelaku lantas dibawa ke Pos RW 04 Jati Baru, Kampung Bali, Tanah Abang.