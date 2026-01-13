Tembak Warga Jakarta Barat, 2 Pencuri Motor Ditangkap di Yogya dan Cimahi

jakarta.jpnn.com - Komplotan pencuri sepeda motor yang menembak warga di Palmerah, Jakarta Barat, ditangkap Polda Metro Jaya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin mengatakan pelaku berinisial VV dan RC ditangkap setelah melarikan diri.

VV ditangkap di sebuah hotel di kawasan Gondokusuman, Yogyakarta, Jumat (9/1). Sementara itu, RC dibekuk di Cimahi, Jawa Barat Sabtu (10/1).

VV berperan sebagai joki sekaligus eksekutor yang memegang senjata api ketika melakukan aksi.

Di sisi lain, RC bertugas sebagai pemetik atau pengambil motor korban ketika melakukan pencurian.

"VV melakukan penembakan sebanyak tiga kali terhadap korban,” kata Iman, Minggu (11/1).

Iman menjelaskan VV dan RC sudah melakukan pencurian sepeda motor di empat lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Jakarta Timur pada hari yang sama saat penembakan di Palmerah.

Selain menangkap para pelaku, Polda Metro Jaya juga menyita beberapa barang bukti (barbuk).