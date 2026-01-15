Begal Payudara Incar Anak di Jakarta Barat, Sangat Meresahkan

jakarta.jpnn.com - Begal payudara meresahkan warga Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar).

Sebab, para pelaku menyasar anak di bawah umur. Warga yang merasa resah akhirnya melapor ke Polsek Kembangan.

"Sudah ada koordinasi dengan pihak terkait di daerah itu. Segera didalami," kata Kapolsek Kembangan Moch Taufik, Senin (12/1).

Moch Taufik menjelaskan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Segera diselidiki lebih lanjut," kata Moch Taufik.

Sementara itu, Ketua RT 09, RW 03 Meruya Selatan Pijai Sapudin mengatakan aksi pelaku begal payudara terekam CCTV.

“Kemarin ada orang yang sama terekam dua kali di CCTV, melakukan begal payudara di depan Musala Baitul Ghufron,” kata Pijai.

Menurut Pijai, perbuatan pelaku begal payudara membuat korban mengalami trauma.