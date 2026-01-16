Cekcok, Pedagang Cilok Tikam Sesama Penjual Pakai Pisau di Jakarta Barat

JPNN.com

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi pelaku ditangkap dan diborgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jakarta.jpnn.com - Penjual aci dicolok (cilok) ditangkap polisi karena menikam sesama pedagang di kawasan Basmol, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (13/1).

Pelaku melakukan penikaman berulang kali menggunakan pisau. Peristiwa itu terjadi akibat percekcokan.

"Insiden itu terjadi di rumah kontrakan korban dan pelaku," kata Kapolsek Kembangan Taufik Iksan.

Taufik Iksan menjelaskan korban mendapatkan perawatan medis setelah ditikam pelaku.

“Korban sudah ditangani di RSUD Cengkareng,” kata Taufik.

Menurut Taufik Iksan, perbuatan pelaku tidak menyebabkan nyawa korban melayang.

“Nyawanya selamat,” kata Taufik Iksan.

Taufik Iksan menjelaskan pelaku dan korban sama-sama bekerja sebagai pedagang cilok di bawah satu bos.

