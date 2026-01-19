Polda Metro Jaya Bongkar Kasus Ekstasi dan Sabu-Sabu, Barang Bukti Banyak Banget

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran ekstasi dan sabu-sabu di Jakarta Barat dan Indramayu, Jawa Barat.

Ekstasi yang disita sebanyak 8.011 butir. Sementara itu, sabu-sabu yang disita seberat 38,97 gram.

“Polisi mengamankan tiga tersangka di lokasi berbeda, yakni di Jakarta Barat dan Kabupaten Indramayu," kata Kepala Unit (Kanit) 5 Subdirektorat (Subdit) 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Edy Lestari, Kamis (15/1).

Edy mengatakan pengungkapan kasus peredaran ekstasi dan sabu-sabu bermula dari penangkapan terhadap dua tersangka, yakni DN dan OJ, di apartemen Mediterania, Jakarta Barat, Senin (12/1).

Menurut Edy, pihaknya menemukan sebelas butir ekstasi dan beberapa paket sabu-sabu.

"Disimpan dalam plastik klip berbagai ukuran," kata Edy.

Keesokan harinya, petugas menangkap tersangka ketiga berinisial RN di depan kantor Kecamatan Jatibarang, Indramayu.

"Petugas menyita satu paperbag berisi 8.000 butir narkotika jenis ekstasi," kata Edy.