JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Orang Tua Dibunuh Anak Angkat, Dicekik, Dipukul Balok

Orang Tua Dibunuh Anak Angkat, Dicekik, Dipukul Balok

Selasa, 20 Januari 2026 – 09:00 WIB
Orang Tua Dibunuh Anak Angkat, Dicekik, Dipukul Balok - JPNN.com Jakarta
Tersangka FK yang membunuh ayah angkatnya berinisial LHN dan barang bukti yang dijadikan alat pembunuhan berupa hebel dan balok di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Sabtu (10/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial FK ditangkap polisi karena diduga membunuh orang tua angkatnya, LHN, di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten.

Polres Metro Tangerang Kota sudah menetapkan pria 38 tahun itu sebagai tersangka kasus pembunuhan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan FK membunuh LHN di pada Sabtu (10/1) sekitar pukul 01:00 WIB.

Baca Juga:

"Korban ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya," kata Budi, Minggu (18/1).

Budi menjelaskan adik kandung korban langsung melaporkan kasus pembunuhan terhadap LHN kepada pihak berwajib.

Menurut Budi, penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara.

Baca Juga:

Selain itu, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota juga sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengamanan, dan pemeriksaan barang bukti.

Penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota juga sudah melakukan gelar perkara sebelum menetapkan tersangka.

Pria berinisial FK ditangkap polisi karena diduga membunuh orang tua angkatnya, LHN, di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   anak bunuh orang tua anak angkat kasus pembunuhan Tangerang polda metro jaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU