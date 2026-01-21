Pengedar Tembakau Sintetis Ditangkap Polda Metro Jaya, Omzet Rp 2 Miliar

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial R ditangkap Polda Metro Jaya karena melakukan praktik clandestine lab narkotika jenis tembakau sintetis di Jakarta Selatan.

R bisa mendapatkan omzet sebesar Rp 2 miliar selama melakukan perbuatannya secara tertutup.

“R diamankan dalam pengungkapan yang dilakukan pada Kamis (8/1/) malam," kata Plt Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Ahmad Huda, Senin (19/1).

Ahmad Huda mengatakan pada awalnya pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba.

Warga melaporkan ada orang yang diduga menggunakan narkoba di sebuah penginapan di kawasan Jagakarsa.

Ahmad menjelaskan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi dari warga.

“Tim mengamankan tersangka di kamar nomor 4A Reddorz Premium Near Stasiun Lenteng Agung, Jalan Gandaria I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sekitar pukul 22:55 WIB," kata Ahmad.

Petugas menyita beberapa barang bukti, seperti 23 botol spray bibit tembakau sintetis 500 mililiter.