Elpiji Oplosan Ilegal Dibongkar di Bekasi, 3 Pelaku Ditangkap

jakarta.jpnn.com - Tiga orang ditangkap Polres Metro Bekasi karena mengoplos elpiji tiga kilogram ke tabung gas nonsubsidi 12 kilogram.

Mereka ialah RKA, MH, dan MRT. RKA adalah pemilik lapak, sedangkan MH berperan sebagai sopir bongkar muat.

“MRT sebagai kenek,” kata Kapolres Metro Bekasi Sumarni, Senin (19/1).

Sebelum menangkap para pelaku, Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan di lokasi di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Selain menangkap para pelaku, Polres Metro Bekasi juga menyita beberapa barang bukti, seperti ratusan tabung gas berbagai ukuran.

Petugas juga menyita peralatan suntik gas, timbangan, segel tabung, dan satu unit mobil pikap.

Selain itu, petugas juga menyita serta dua unit telepon genggam yang digunakan dalam aktivitas ilegal.

Sumarni menjelaskan para pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi tiga kilogram ke tabung nonsubsidi 12 kilogram dengan cara disuntik tanpa standar keselamatan.