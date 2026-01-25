Pengedar Uang Palsu Ditangkap Polisi di Jakarta Utara, Barang Bukti 9 Lembar

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial MR ditangkap polisi karena mengedarkan uang palsu di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Kapolsek Cilincing Bobi Subasri menjelaskan pihaknya menangkap MR di RW 8 Kalibaru.

"Kami telah mengamankan satu orang laki-laki pelaku pengedar uang palsu," kata Bobi, Jumat (23/1).

Bobi menjelaskan pada awalnya pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait penyebaran uang palsu.

Setelah mendapatkan informasi dari warga, petugas langsung melakukan penyelidikan.

Seusai melakukan penyelidikan, pihak berwajib menemukan keberadaan MR, lalu menangkapnya.

Selain menangkap pria 55 tahun itu, petugas juga menyita beberapa barang bukti dari tangan pelaku.

Di antaranya ialah sembilan lembar uang palsu pecahan Rp 50 ribu dan sebuah ponsel Samsung Galaxy A11.