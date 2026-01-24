Dicari Tidak Ada, Napi Kasus Penipuan Gantung Diri di Rutan Cipinang

jakarta.jpnn.com - Narapidana berinisial SAK meninggal dunia setelah bunuh diri di akses tangga lantai tiga Rutan Kelas 1 Gedung RA Koesnoen, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (22/1).

“SAK ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri dengan cara gantung diri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, Jumat (23/1).

Budi menjelaskan mayat pria 38 tahun itu ditemukan dalam kondisi leher terluka ikatan pada pukul 18:02 WIB.

“Barang bukti berupa kain yang dilinting menyerupai tali," kata Budi.

Berdasarkan laporan yang diterima, peristiwa bermula ketika lonceng steril dibunyikan sekitar pukul 16.30 WIB.

Lonceng itu merupakan tanda seluruh warga binaan harus kembali ke blok masing-masing.

Pada pukul 17: 00 WIB, alarm kembali dibunyikan di Lantai 1A Blok Ahmad Arief karena SAK tidak ada di sel blok.

Petugas lantas melakukan penyisiran untuk mencari tahu napi yang terjerat kasus penipuan itu.