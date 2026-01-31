Pencuri Sepeda Motor Beraksi di Jakarta Utara, Dikejar Warga, Ditangkap

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial JT ditangkap Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tanjung Priok karena mencuri sepeda motor di Jalan Swasembada, Jakarta Utara, Selasa (27/1).

"Pelaku ditangkap di sekitar Jalan Swasembada," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok Handam Samudro, Rabu (28/1).

Handam Samudro mengatakan JT mencuri sepeda motor di RW 03, Kelurahan Warakas, pada pukul 22:00 WIB.

Pada awalnya, JT dan temannya berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri.

JT bertindak sebagai eksekutor. Dia membongkar kunci sepeda motor menggunakan kunci pas dan alat bantu lain.

Setelah berhasil menggasak sepeda motor, JT dan temannya langsung melarikan diri dari lokasi.

Aksi JT dan temannya viral di media sosial setelah videonya diunggah di akun Instagram @jakut_update.

"Sekitar pukul 22.00 WIB, para pelaku menemukan target satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman rumah di Jalan Enim,” ujar Handam Samudro.