JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Pencuri Sepeda Motor Beraksi di Jakarta Utara, Dikejar Warga, Ditangkap

Pencuri Sepeda Motor Beraksi di Jakarta Utara, Dikejar Warga, Ditangkap

Sabtu, 31 Januari 2026 – 12:00 WIB
Pencuri Sepeda Motor Beraksi di Jakarta Utara, Dikejar Warga, Ditangkap - JPNN.com Jakarta
Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Handam Samudro di Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (28/1/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial JT ditangkap Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tanjung Priok karena mencuri sepeda motor di Jalan Swasembada, Jakarta Utara, Selasa (27/1).

"Pelaku ditangkap di sekitar Jalan Swasembada," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok Handam Samudro, Rabu (28/1).

Handam Samudro mengatakan JT mencuri sepeda motor di RW 03, Kelurahan Warakas, pada pukul 22:00 WIB.

Baca Juga:

Pada awalnya, JT dan temannya berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri.

JT bertindak sebagai eksekutor. Dia membongkar kunci sepeda motor menggunakan kunci pas dan alat bantu lain.

Setelah berhasil menggasak sepeda motor, JT dan temannya langsung melarikan diri dari lokasi.

Baca Juga:

Aksi JT dan temannya viral di media sosial setelah videonya diunggah di akun Instagram @jakut_update.

"Sekitar pukul 22.00 WIB, para pelaku menemukan target satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di halaman rumah di Jalan Enim,” ujar Handam Samudro.

Pria berinisial JT ditangkap Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tanjung Priok karena mencuri sepeda motor di Jalan Swasembada, Jakarta Utara
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencuri sepeda motor jakarta utara polsek tanjung priok viral warakas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU