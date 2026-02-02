Polisi Polsek Cilandak Diduga Rekayasa Kasus Penganiayaan Jadi Narkoba

JPNN.com

Polisi yang merupakan anggota Polsek Cilandak diduga merekayasa berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penganiayaan menjadi narkoba. Ilustrasi foto: Antara/HO

jakarta.jpnn.com - Polisi yang merupakan anggota Polsek Cilandak diduga merekayasa berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penganiayaan menjadi narkoba.

Polsek Cilandak pun tidak tinggal diam setelah anggotanya diduga merekayasa kasus.

Kasi Humas Polsek Cilandak Nuryono mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kasus itu.

"Akan dipastikan kronologis penyidiknya," kata Nuryono, Minggu (1/2).

Nuryono menjelaskan divisi propam sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggotanya.

"Untuk sekarang yang bersangkutan sudah diperiksa propam,” kata Nuryono.

Nuryono juga meminta maaf kepada korban yang merasa dirugikan akibat tindakan anggotanya.

“Mohon maaf dan terimakasih," ucap Nuryono.

