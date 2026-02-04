Jambret Kena Batunya, Rampas HP, Ditabrak Sopir JakLingko

jakarta.jpnn.com - Polsek Ciracas masih menyelidiki kasus penjambretan terhadap seorang perempuan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur.

Satu pelaku sudah ditangkap setelah sepeda motornya ditabrak sopir JakLingko. Sementara itu, pelaku lain masih dikejar.

"Kami sudah menerima laporan dari korban. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan," kata Kanit Reskrim Polsek Ciracas Hasnan Nasrukhi, Senin (1/2).

Hasnan mengatakan saat itu korban sedang menunggu JakLingko di pinggir jalan. Korban bermain HP sembari menunggu angkot.

Pelaku tiba-tiba datang, lalu merampas handphone milik korban. Setelah itu, pelaku melarikan diri.

"Korban berteriak dan teriakan korban kemudian memicu respons cepat dari sopir JakLingko yang berada di sekitar lokasi,” kata Hasnan.

Hasnan mengatakan sopir JakLingko langsung mengikuti para pelaku, lalu memepet sepeda motor.

"Motor yang dipepet itu diduga milik atau dikendarai oleh teman pelaku," kata Hasnan.