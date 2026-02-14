JPNN.com

Pria Mencuri di Hotel Bintang 5 Jakarta Pusat, Gerak-geriknya Mencurigakan

Sabtu, 14 Februari 2026 – 09:00 WIB
Tangkapan layar- Diduga pelaku pencurian saat membawa tas korban di Jakarta. Foto: ANTARA/Khaerul Izan

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Pusat terus menyelidiki kasus pencurian yang terjadi di sebuah hotel bintang lima.

“Kami sudah menerima laporan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Roby Heri Saputra, Rabu (11/2).

Roby mengatakan pencurian di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat terjadi pada Selasa (10/2) pukul 08:00 WIB.

Saat itu korban mengikuti rapat yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan di Ruang Candi Kalasan Lantai 2.

Korban menaruh tas hitam miliknya di meja kerja ruang rapat itu ketika acara masuk jam istirahat pada pukul 12:00 WIB.

Di dalam tas itu terdapat satu handphone dan laptop milik korban. Tas milik korban ternyata diambil orang tak dikenal.

"Pada saat kembali ke ruang rapat pada pukul 12.50 WIB, korban mendapati barang-barang tersebut sudah tidak ada," ujar Roby.

Berdasarkan rekaman CCTV, pria tidak dikenal terlihat masuk hotel tanpa membawa apa-apa.

Polres Metro Jakarta Pusat terus menyelidiki kasus pencurian yang terjadi di sebuah hotel bintang lima.
