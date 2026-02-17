JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Wanita Hamil Malah Ikut Tawuran di Jakarta Timur, Ditangkap Bersama 2 Pria

Wanita Hamil Malah Ikut Tawuran di Jakarta Timur, Ditangkap Bersama 2 Pria

Selasa, 17 Februari 2026 – 07:00 WIB
Wanita Hamil Malah Ikut Tawuran di Jakarta Timur, Ditangkap Bersama 2 Pria - JPNN.com Jakarta
Tempat kejadian perkara (TKP) penangkapan dua pria dan seorang perempuan yang diduga sedang hamil saat aksi kejar-kejaran membawa senjata tajam (Sajam) di kawasan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), Sabtu (13/2/2026) pukul 23.35 WIB. Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Dua pria dan satu wanita hamil ditangkap polisi karena membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran di kawasan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Saat ini pelaku diamankan di Polres Metro Jakarta Timur," kata Kapolsek Jatinegara Samsono, Minggu (15/2).

Samsono mengatakan saat ini kepolisian masih mendalami kasus dugaan tawuran yang akan dilakukan pelaku.

Baca Juga:

Pihak berwajib juga masih menelusuri keberadaan kelompok lain yang sempat melarikan diri dari lokasi.

“Masyarakat dan orang tua agar lebih mengawasi aktivitas remaja guna mencegah keterlibatan dalam aksi tawuran yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” kata Samsono.

Sementara itu, warga bernama Cholid mengatakan pada awalnya terjadi kejar-kejaran sekelompok orang dari arah Jatinegara Barat menuju Kampung Melayu.

Baca Juga:

"Salah satu motor berbonceng tiga akhirnya tertangkap di sini," kata Cholid.

Dia menjelaskan dua pria dan satu wanita itu tersebut diduga hendak terlibat tawuran pada Sabtu (13/2) sekitar pukul 23:35 WIB.

Dua pria dan satu wanita hamil ditangkap polisi karena membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran di Jakarta Timur
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   tawuran jakarta jakarta timur wanita hamil kawasan otista polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU