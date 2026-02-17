Wanita Hamil Malah Ikut Tawuran di Jakarta Timur, Ditangkap Bersama 2 Pria

jakarta.jpnn.com - Dua pria dan satu wanita hamil ditangkap polisi karena membawa senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran di kawasan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Saat ini pelaku diamankan di Polres Metro Jakarta Timur," kata Kapolsek Jatinegara Samsono, Minggu (15/2).

Samsono mengatakan saat ini kepolisian masih mendalami kasus dugaan tawuran yang akan dilakukan pelaku.

Pihak berwajib juga masih menelusuri keberadaan kelompok lain yang sempat melarikan diri dari lokasi.

“Masyarakat dan orang tua agar lebih mengawasi aktivitas remaja guna mencegah keterlibatan dalam aksi tawuran yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” kata Samsono.

Sementara itu, warga bernama Cholid mengatakan pada awalnya terjadi kejar-kejaran sekelompok orang dari arah Jatinegara Barat menuju Kampung Melayu.

"Salah satu motor berbonceng tiga akhirnya tertangkap di sini," kata Cholid.

Dia menjelaskan dua pria dan satu wanita itu tersebut diduga hendak terlibat tawuran pada Sabtu (13/2) sekitar pukul 23:35 WIB.