JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal 4 Orang Mabuk di Kemang Jakarta, Hajar Karyawan dan Pengunjung Kafe

4 Orang Mabuk di Kemang Jakarta, Hajar Karyawan dan Pengunjung Kafe

Kamis, 19 Februari 2026 – 04:00 WIB
4 Orang Mabuk di Kemang Jakarta, Hajar Karyawan dan Pengunjung Kafe - JPNN.com Jakarta
Empat orang tak dikenal diduga mabuk sedang menyerang pegawai dan pengunjung kafe kopi di kawasan Kemang, Jakarta, Senin (16/2/2026). Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jakarta.jpnn.com - Empat orang tidak dikenal menyerang karyawan dan pengunjung coffee shop di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/2) pukul 04:30 WIB.

Mereka diduga mabuk sehingga nekat menganiaya karyawan dan pengunjung kafe.

"Pada Senin (16/2) pukul 04.30 WIB pagi telah terjadi penganiayaan terhadap kami oleh orang yang tidak dikenal," kata korban bernama Anggun, Rabu (18/2).

Baca Juga:

Agung menjelaskan para pelaku bertindak membabi buta sehingga membuat banyak orang menjadi korban.

Menurut Agung, ada korban yang mengalami babak belur, lebam di badan, kepala dan kaki, hingga berdarah.

"Salah satunya ialah kami yang menjadi korban pemukulan," kata Agung.

Baca Juga:

Agung mengatakan para pelaku juga merusak beberapa fasilitas di kafe.

Dirinya pun langsung melaporkan Tindakan para pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Empat orang tidak dikenal menyerang karyawan dan pengunjung coffee shop di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/2) pukul 04:30 WIB.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   mabuk kemang jakarta selatan korban kafe

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU