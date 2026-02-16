4 Orang Mabuk di Kemang Jakarta, Hajar Karyawan dan Pengunjung Kafe

jakarta.jpnn.com - Empat orang tidak dikenal menyerang karyawan dan pengunjung coffee shop di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/2) pukul 04:30 WIB.

Mereka diduga mabuk sehingga nekat menganiaya karyawan dan pengunjung kafe.

"Pada Senin (16/2) pukul 04.30 WIB pagi telah terjadi penganiayaan terhadap kami oleh orang yang tidak dikenal," kata korban bernama Anggun, Rabu (18/2).

Agung menjelaskan para pelaku bertindak membabi buta sehingga membuat banyak orang menjadi korban.

Menurut Agung, ada korban yang mengalami babak belur, lebam di badan, kepala dan kaki, hingga berdarah.

"Salah satunya ialah kami yang menjadi korban pemukulan," kata Agung.

Agung mengatakan para pelaku juga merusak beberapa fasilitas di kafe.

Dirinya pun langsung melaporkan Tindakan para pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan.