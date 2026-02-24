Dihajar Aparat, 3 Pegawai SPBU Jakarta Timur Masih Ketakutan

jakarta.jpnn.com - Tiga pegawai SPBU 3413901 di Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, yang menjadi korban penganiayaan aparat mengaku sempat libur bekerja.

Mereka merasa takut apabila pelaku kembali mendatangi tempat mereka mencari rezeki.

"Mungkin masih emosi," kata Lukman Hakim, salah satu korban, Selasa (24/2).

Baca Juga: Aparat Aniaya 3 Pegawai SPBU di Jakarta Timur

Lukman mengatakan dirinya seharusnya tetap masuk kerja pada Senin (23/2).

Namun, pihak manajemen meminta dirinya beristirahat demi alasan keamanan.

"Takutnya dia datang lagi nyari saya. Dia sempat manggil-manggil nama saya," ujar Lukman.

Baca Juga: Polisi Polsek Cilandak Diduga Rekayasa Kasus Penganiayaan Jadi Narkoba

Menurut Lukman, pelaku sempat menyebut dirinya memiliki jabatan tinggi.

Lukman mengatakan klaim pelaku membuat para operator merasa terintimidasi.