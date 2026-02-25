Karyawan SPBU Jakarta Timur Dihajar Aparat, Giginya Patah

JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 07:00 WIB
Salah satu operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 3413901 yang dianiaya oleh pelaku yang diduga aparat di kawasan Cipinang, Abud Mahmudin (28) di Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Penganiayaan yang dilakukan aparat terhadap tiga karyawan SPBU 3413901 di Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, meninggalkan luka bagi para korban.

Salah satunya ialah Abud Mahmudin. Giginya patah setelah dirinya dihajar aparat.

"Gigi saya patah jadi setengah doang, tidak rata.

Berdarah karena sarafnya kena pas dihajar bagian pipi," kata Abud, Selasa (24/2).

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti awal mula keributan yang terjadi di lokasi kerjanya.

Saat peristiwa itu berlangsung, dia hanya berniat melihat situasi.

Abud Mahmudin mengaku pada saat itu dirinya mendengar kegaduhan di area depan SPBU.

"Saya tidak tahu awalnya bagaimana. Niatnya cuma mau tahu aja, kayak kepo doang karena ada kerusuhan. Namanya juga di lingkungan kerja," ujar Abud.

