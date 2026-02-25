Karyawan SPBU Jakarta Timur Dihajar Aparat, Giginya Patah

jakarta.jpnn.com - Penganiayaan yang dilakukan aparat terhadap tiga karyawan SPBU 3413901 di Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, meninggalkan luka bagi para korban.

Salah satunya ialah Abud Mahmudin. Giginya patah setelah dirinya dihajar aparat.

"Gigi saya patah jadi setengah doang, tidak rata.

Berdarah karena sarafnya kena pas dihajar bagian pipi," kata Abud, Selasa (24/2).

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti awal mula keributan yang terjadi di lokasi kerjanya.

Saat peristiwa itu berlangsung, dia hanya berniat melihat situasi.

Abud Mahmudin mengaku pada saat itu dirinya mendengar kegaduhan di area depan SPBU.

"Saya tidak tahu awalnya bagaimana. Niatnya cuma mau tahu aja, kayak kepo doang karena ada kerusuhan. Namanya juga di lingkungan kerja," ujar Abud.