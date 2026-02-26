JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Truk Ekspedisi Dicuri di Jakarta Selatan, Pelaku 4 Orang

Truk Ekspedisi Dicuri di Jakarta Selatan, Pelaku 4 Orang

Kamis, 26 Februari 2026 – 21:00 WIB
Truk Ekspedisi Dicuri di Jakarta Selatan, Pelaku 4 Orang - JPNN.com Jakarta
Tempat kejadian perkara (TKP) pencurian truk ekspedisi di Jalan Joe, No 12 RT 04 / RW 06, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026). Foto: ANTARA/HO-Polsek Jagakarsa.

jakarta.jpnn.com - Polisi terus mengejar pelaku pencurian truk ekspedisi di Jalan Joe, No 12 RT 04/RW 06, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pencurian truk ekspedisi  itu terjadi pada Rabu (25/2) pukul 04:45 WIB.

"Pada Rabu (25/2) telah diketahui terjadi pencurian satu unit mobil Isuzu Traga Blind warna putih dengan nomor polisi B-9214-BCZ," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi, Kamis (26/2).

Baca Juga:

Nurma mengatakan saat itu ada dua orang karyawan yang tidur di dalam gudang ekspedisi. 

Namun, salah satu karyawan keluar untuk pulang karena ingin makan sahur sekitar pukul 03:15 WIB.

Di sisi lain, truk terakhir kali ditinggal dalam keadaan tidak terkunci. Posisi kaca sopir juga terbuka.

Baca Juga:

Nurma Dewi mengatakan empat pelaku diduga masuk teras gudang ekspedisi melalui pintu gerbang.

“Sebab, gerbang tidak dikunci. Dua orang pelaku masuk dan dua orang pelaku lainnya menunggu di atas motor," ucap Nurma Dewi.

Polisi terus mengejar pelaku pencurian truk ekspedisi di Jalan Joe, No 12 RT 04/RW 06, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencurian truk jakarta selatan polisi pelaku truk ekspedisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU