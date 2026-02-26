Truk Ekspedisi Dicuri di Jakarta Selatan, Pelaku 4 Orang

jakarta.jpnn.com - Polisi terus mengejar pelaku pencurian truk ekspedisi di Jalan Joe, No 12 RT 04/RW 06, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pencurian truk ekspedisi itu terjadi pada Rabu (25/2) pukul 04:45 WIB.

"Pada Rabu (25/2) telah diketahui terjadi pencurian satu unit mobil Isuzu Traga Blind warna putih dengan nomor polisi B-9214-BCZ," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi, Kamis (26/2).

Nurma mengatakan saat itu ada dua orang karyawan yang tidur di dalam gudang ekspedisi.

Namun, salah satu karyawan keluar untuk pulang karena ingin makan sahur sekitar pukul 03:15 WIB.

Di sisi lain, truk terakhir kali ditinggal dalam keadaan tidak terkunci. Posisi kaca sopir juga terbuka.

Nurma Dewi mengatakan empat pelaku diduga masuk teras gudang ekspedisi melalui pintu gerbang.

“Sebab, gerbang tidak dikunci. Dua orang pelaku masuk dan dua orang pelaku lainnya menunggu di atas motor," ucap Nurma Dewi.