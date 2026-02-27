Cemburu, Adik Bunuh Kakak di Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Adik berinisial MAH ditangkap polisi karena memukul kepala kakaknya, MAR, hingga korban meninggal dunia di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (24/2).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, MAH yang masih berstatus pelajar memukul kakaknya menggunakan palu.

“Pelaku diduga berkali-kali memukul kepala korban dengan palu karena pelaku sangat emosi sehingga korban tersungkur," kata Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Utara Ni Luh Sri Arsin, Kamis (26/2).

Baca Juga: Polisi Polsek Cilandak Diduga Rekayasa Kasus Penganiayaan Jadi Narkoba

Ni Luh Sri Arsin menjelaskan pelaku terus memukul meskipun korban sudah tersungkur.

Menurut Ni Luh Sri Arsin, korban masih bersuara meskipun lima kali dipukul adiknya.

“Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit,” katanya,” kata Sri.

Dia menilai pelaku nekat melakukan aksi tersebut karena ada permasalahan keluarga.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku merasa cemburu lantaran kakaknya lebih diperhatikan ibunya.