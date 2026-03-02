Ngaku Kasat Narkoba Polda Metro Jaya, Polisi Gadungan Bawa Kabur Motor Ojol

jakarta.jpnn.com - Pria yang mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya membawa kabur sepeda motor milik driver ojek online (ojol).

Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp 300 ribu. Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati AKP Fadoli mengatakan pelaku meminta diantar ke Polsek Makasar.

"Terduga pelaku mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya sedang menangkap pelaku narkoba,” kata Fadoli, Senin (2/3).

Fadoli menjelaskan korban tergiur dengan bayaran besar yang dijanjikan pelaku.

“Korban kemudian bersedia mengantar pelaku," ujar Fadoli.

Setibanya di Polsek Makasar, pelaku kembali meminta korban melanjutkan perjalanan ke Gang Langgar, Kramat Jati.

Menurut Fadoli, pelaku beralasan target penangkapan berada di lokasi tersebut. Korban pun kembali menuruti permintaan tersebut.

Sesampainya di Jalan Langgar RT 004/010, Kelurahan Kramat Jati, pelaku kembali melancarkan aksinya.