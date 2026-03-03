Penjambret Beraksi di Jakarta Barat, Pura-Pura Menolong, Panik Korban Pingsan

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 21:00 WIB
Tangkapan layar - Aksi penjambretan terhadap seorang wanita lansia di wilayah Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (2/3/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial BAS ditangkap polisi karena menjambret lansia di Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (2/3).

BAS melakukan aksinya dengan berpura-pura menolong korban yang saat itu pingsan.

Padahal, korban pingsan karena mendapatkan perbuatan dari BAS.

Dalam CCTV, pelaku berjaket ojek online itu tiba-tiba berhenti di samping korban yang tengah berjalan.

Pelaku lantas berusaha merampas tas korban. Namun, korban berusaha mempertahankan barang miliknya.

Pelaku yang tak mau kalah pun terus menarik tas korban sambil melajukan sepeda motornya. 

Kendati tas miliknya gagal dirampas, korban tersungkur keras hingga tak sadarkan diri.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Alexander Tengbunan mengatakan BAS melakukan aksinya di Kompleks Pakuwon depan Gereja GKI Jelambar Baru.

Pria berinisial BAS ditangkap polisi karena menjambret lansia di Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (2/3).
