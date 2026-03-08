JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Satpol PP Jakarta Barat Gencarkan Penertiban Pak Ogah

Satpol PP Jakarta Barat Gencarkan Penertiban Pak Ogah

Minggu, 08 Maret 2026 – 19:00 WIB
Satpol PP Jakarta Barat Gencarkan Penertiban Pak Ogah - JPNN.com Jakarta
Petugas gabungan Pemerintah Kota Jakarta Barat menjaring "pak ogah" di wilayah Grogol Petamburan, Kamis (5/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakbar.

jakarta.jpnn.com - Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Barat gencar melakukan penertiban Pak Ogah setelah menerima laporan dari warga.

Petugas pun melakukan operasi di sejumlah titik rawan wilayah Grogol Petamburan.

"Dalam laporan itu, banyak pengendara yang tidak memberi uang kerap ditahan,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Barat Herry Purnama, Sabtu (7/3).

Baca Juga:

Herry Purnama menjelaskan kondsi itu menyebabkan kemacetan panjang. 

“Kondisi terjadi di sekitar proyek jalan layang (flyover) Jalan Prof Dr. Latumeten," kata Herry.

Hal serupa terjadi di perempatan Jalan Pesing, kolong flyover Daan Mogot. 

Baca Juga:

Bahkan Pak Ogah nekat membuka pembatas jalur busway untuk dijadikan lahan pungutan liar.

"Kami tindak lanjuti dengan melakukan penertiban sejak 3 Maret 2026,” kata Herry Purnama.

Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Barat gencar melakukan penertiban Pak Ogah setelah menerima laporan dari warga.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   satpol pp jakarta barat pak ogah penertiban

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU