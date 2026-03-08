Satpol PP Jakarta Barat Gencarkan Penertiban Pak Ogah

jakarta.jpnn.com - Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Barat gencar melakukan penertiban Pak Ogah setelah menerima laporan dari warga.

Petugas pun melakukan operasi di sejumlah titik rawan wilayah Grogol Petamburan.

"Dalam laporan itu, banyak pengendara yang tidak memberi uang kerap ditahan,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Barat Herry Purnama, Sabtu (7/3).

Herry Purnama menjelaskan kondsi itu menyebabkan kemacetan panjang.

“Kondisi terjadi di sekitar proyek jalan layang (flyover) Jalan Prof Dr. Latumeten," kata Herry.

Hal serupa terjadi di perempatan Jalan Pesing, kolong flyover Daan Mogot.

Bahkan Pak Ogah nekat membuka pembatas jalur busway untuk dijadikan lahan pungutan liar.

"Kami tindak lanjuti dengan melakukan penertiban sejak 3 Maret 2026,” kata Herry Purnama.