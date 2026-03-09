Satpol PP Jakarta Selatan Tindak Tegas Penjual Miras Ilegal

JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 17:00 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan merazia sejumlah penjual minuman keras (miras) berbagai merek dari sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Tebet dan Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (8/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Satpol PP Jakarta Selatan.

jakarta.jpnn.com - Satpol PP Jakarta Selatan bertindak tegas terhadap penjual minuman keras (miras) yang tidak mengantongi izin.

Satpol PP Jaksel menindak beberapa penjual miras di wilayah Kecamatan Tebet dan Kebayoran Baru.

Kegiatan itu bertujuan menjaga ketertiba masyarakat selama Ramadan 2026.

“Operasi ini merupakan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol yang dijual tanpa izin dan melanggar peraturan yang berlaku,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Nanto Dwi Subekti di Jakarta, Minggu (8/3).

Petugas menyita 231 botol minuman keras dari sejumlah lokasi di Tebet.

Ratusan botol tersebut terdiri dari berbagai jenis dan merek, seperti Anggur Buah, Panther Stout, dan Singaraja Bali.

"Anggur Buah sebanyak 126 botol, Panther Stout 24 botol, Singaraja Bali Pale Ale 12 botol, Rajawali Pros kaleng 48 botol, Tropical Naipa 4 botol, Somaek Soju Bombir 5 botol, Angker 6 botol, serta Rajawali 6 botol," sebutnya.

Petugas mengamankan 93 botol minuman keras yang dijual secara ilegal di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru,

